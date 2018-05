Nieuwe groep steunouders in Kampen

In Kampen start een tweede groep steunouders. Zij helpen ouders van wie de zorg voor hun kind even te veel wordt.

,,Er hebben zich vier ouders aangemeld. Hopelijk komen er nog drie of vier bij", zegt projectleider Marjan Holthuis. Het wordt de tweede groep steunouders die begint in Kampen. Sinds februari zijn vijf steunouders actief in Kampen.

Voorspelling

Holthuis is tevreden over het project tot nu toe. ,,De bekendheid groeit. Meer ouders vragen om steun en meer ouders bieden steun aan. Vraag en aanbod sluiten goed op elkaar aan en met de nieuwe training hopen wij dat zo te houden." Ze durft niet te voorspellen of er later dit jaar een derde training volgt voor nieuwe steunouders.

Rustmoment