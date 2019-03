Nieuwe huisdrank moet ‘handel’ van Kamper Kogge verbeteren: ‘Jarenlang waren we in overtreding’

VideoHet vaarseizoen begint. Dat doet de bemanning van de Kamper Kogge met een nieuw ‘aanleggertje’: een kruidenbitter. Want de oude was veel te sterk en de ‘handel’ leed er onder.

Er komt een beschamend glimlachje op het gezicht van Ina Hup. Daarna gaat de blik op ernst. ,,Jarenlang zijn we in overtreding geweest", weet de vrijwilligster van de Kamper Kogge. ,,Wij gingen gewoon de grenzen over en verkochten overal onze eigen Koggebitter, met 30 procent alcohol. Dat mag niet eens, want sterke drank. We zijn er mee weggekomen. Maar met het strenger worden van de regels en het toezicht daarop werd het drankje onverkoopbaar.”

Geneesmiddel

In de zoektocht naar een nieuwe, lokale huisdrank vonden de Kamper Kogge en drankfabrikant Siebrand elkaar in de winter. De keuze valt al snel op een kruidenbitter. Want: historisch verantwoord. Hup: ,,In de Middeleeuwen hadden kogges kruiden aan boord als geneesmiddel tegen ziektes. Die werden bewaard in alcohol.”

Volledig scherm Het vaarseizoen begint. Dus heeft de bemanning van de Kamper Kogge een 'aanleggertje' nodig. Afgelopen winter is samen met Siebrand geëxperimenteerd met een eigen drankje: de Kamper Kogge Kruidenbitter. Truus Notrots, Joke Scholten en Ina Hup (vlrn) waren betrokken bij de productie. © Freddy Schinkel

Met de keuze voor het soort, is er nog geen drank. ,,Het experimenteren duurde ongeveer anderhalve maand", weet Hendrik Bosma van het IJsselmuider bedrijf. Steeds weer wordt gemorreld aan de verhouding van het ‘geheime recept’ met twaalf kruiden. Op de achtergrond gekeurd door een testpanel van maar liefst 34 vrijwilligers van de Kamper Kogge. Na een heuse proeverij met uitgebreid beoordelingsformulier volgt er groen licht voor de definitieve Kamper Kogge Kruidenbitter. Eentje met ‘de kleur van koggeteer’ en de afdronk van een ‘typische drank van scheepskinderen en landrotten', belooft het etiquette.

Financiële plaatje

Misschien wel belangrijker: een drankje met 14,9 procent alcohol. Dus geen sterke drank en makkelijker te verkopen. Want in de geest van de Middeleeuwen wil de Kamper Kogge ook handelen in de kruidenbitter. ,,Het nieuwe drankje, het lagere promillage; dat het veel beter verkoopbaar is, is beter voor ons financiële plaatje. Het is een inkomstenbron voor het onderhoud van de werf en het schip", legt Hup uit. De kruikjes in drie formaten zijn op meerdere plekken in Kampen te koop.