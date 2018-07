Nieuwe Kamper Almanak heeft veel aandacht voor Hanzedagen

De zomervakantie nadert en de inkt is droog. Dat betekent dat de nieuwste editie van de Kamper Almanak aan de man wordt gebracht. Vrijdag is het zover. Alvast een vooruitblik met mede-samensteller Remy Steller.

Welk verhaal is dit jaar de krent in de pap?

Even is Steller stil. ,,Vanuit mijn persoonlijke interesse zeg ik: de bijdrage van Eelco Elzinga. De kunsthistoricus presenteert nieuwe feiten over het koorhek in de Bovenkerk." Door het gebrek aan hakschade ontkracht Elzinga een oud-verhaal dat beelden van het koorhek zijn gesloopt tijdens de beeldenstorm. Elzinga stelt onder meer dat de hoofden niet zijn afgehakt tijdens beeldenstorm in de 16de eeuw.

Even een opfrisser van het geheugen. Wat is de Kamper Almanak?

,,Het cultureel jaarboek van Kampen. Met historische bijdragen, een overzicht van belangrijke momenten voor culturele instellingen en een kroniek van het dagelijks nieuws. Daardoor wordt het boek op den duur een historisch naslagwerk. De eerste werd in 1928 gemaakt."

Wat voor jaar was 2017?

,,De Hanzedagen in juni waren het hoogtepunt van het jaar. Verder waren er weinig bijzonderheden en was er niet echt een rode draad. Dat was een jaar eerder, in 2016, met het lichten van de IJsselkogge wel anders."

Het jaaroverzicht met foto's van Freddy Schinkel ontbreekt dit keer. Waarom?

,,We wilden meer aandacht geven aan de Hanzedagen, omdat het zo'n succes was. Aan Kamper amateurfotografen is gevraagd of zij foto's wilden insturen, met een persoonlijk verhaal erbij. Dat laatste gebeurde heel summier of niet. Besloten is om alleen de foto's te plaatsen. Er zijn 150 foto's ingestuurd, waarvan er na selectie door burgemeester Bort Koelewijn 43 zijn geplaatst."

Over foto's gesproken. Er is dit jaar ook een tentoonstelling?

,,Klopt. De geplaatste foto's zijn de hele zomer te zien in het SNS Historisch Centrum. Daarnaast is er in vitrines een tentoonstelling van oude wegwerpcamera's. Daarvan heb ik er vijftig á zestig in mijn bezit. Het is een mooie zomerse aanvulling op de tentoonstelling, want iedereen kent ze wel van vakanties. Al worden ze door de telefoons tegenwoordig amper meer gemaakt en gebruikt."