Nieuwe Kamper gemeenteraad geïnstalleerd

video + poll 'Borstvoeding geven? Dat moet overal kunnen, ook in een winkel'

29 maart Haar dochtertje van anderhalf jengelt al een poos in het Zutphense GenietCafé. Moeder Marjolein Vos (31) denkt niet na. Hup, daar komt haar rechterborst tevoorschijn. En Zora is te druk met drinken, om nog geluid te maken. ,,Hier kan het gelukkig en het is voor ons als water uit de kraan drinken.’’