Nieuwe Kamper Ui? Ribbelplaten stadsbrug op verkeerde plek

Opnieuw tegenval­ler voor Kampen: 2,3 miljoen tekort op jeugdzorg

24 april Opnieuw een zware financiële tegenvaller voor de gemeente Kampen in het sociale domein. De kosten voor jeugdzorg zijn in het afgelopen jaar 2,3 miljoen euro hoger uitgevallen dan de 12 miljoen euro die was begroot. Volgens de jongste raming dan. Het tekort kan bij de eindafrekening nog groter blijken te zijn, door laat ingediende declaraties. Om de snelle stijging van de kosten het hoofd te bieden heeft Kampen nu een speciaal ‘interventieteam’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten om hulp gevraagd.