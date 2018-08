Nieuwe natuur Zalkerwaard doet het beter dan verwacht

,,Spectaculair'', zegt Niels Jeurink van IJsseldelta over de vondst van wilde averuit, een inheemse alsemsoort die nog maar weinig voorkomt in Nederland. ,,Het aantal plekken waar die nog staat is op een hand te tellen. Vroeger kwam dit kruid veel vaker voor in Nederland, nu zit die vooral in Midden-Europa, rond de grote rivieren, in streken waar het warmer is.''