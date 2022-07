Nieuwe opstapplaats voor stadsbuurtbus in Kampen

Omgekeerde vlag roept sympathie én weerzin op: ‘Doet me pijn aan de ogen’

Hij hangt aan balkons en gevels, aan lantaarnpalen en verkeersborden, in dorpen en in steden. De omgekeerde Nederlandse vlag is in rap tempo hét symbool geworden van de protesterende boeren en hun sympathisanten. Maar ‘blauw wit rood, boer in nood’ roept ook weerzin op. ,,Dit doet me pijn aan de ogen.”

13 juli