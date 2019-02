Nieuwe plek voor Centrum Jeugd en Gezin in Kampen

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Kampen gaat verhuizen. De gemeente zegt het huurcontract van het gebouw aan de Wederiklaan op. De beoogde nieuwe plek is het gemeentehuis.

Het gebouw voldoet niet aan de eisen van een gezonde werkomgeving, stelt de gemeente Kampen. Zo is er op meerdere plekken lekkage. In het pand is geen klimaatbeheersing, waardoor het 's zomers erg heet en 's winters erg koud kan worden. Daarnaast zijn er te weinig spreekkamers.

Samenwerking

De verhuurder wil alleen in het pand investeren als het huurcontract met minimaal vijf jaar wordt verlengd. Dat wil Kampen niet. Zo is er de wens om de 26 medewerkers van het CJG in het gemeentehuis te laten werken. Hierdoor wordt de samenwerking met andere ambtenaren en afdelingen verbeterd, verwacht wethouder Geert Meijering.

In het gemeentehuis zijn lege ruimtes. In de komende periode wordt onderzocht of deze geschikt zijn voor het CJG. ,,Eventueel worden interne aanpassingen gedaan", zegt wethouder Meijering. In het onderzoek wordt ook gekeken of het consultatiebureau kan meeverhuizen naar het gemeentehuis, aangezien er een nauwe samenwerking is met het CJG. Dit is afhankelijk van de overgebleven ruimte en mogelijke verbouwingskosten.

Verlaten