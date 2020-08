Nieuwe rol voor burgemeester Koelewijn als ‘shopguide’ in zijn eigen Kampen

Als zomeractiviteit kunnen bezoekers zes dagen in de week een shoppingtour door Kampen boeken, met elke dag een ander thema. Eerlijk is eerlijk, weet Roeland Tameling van Citymarketing Kampen, het loopt nog niet erg storm bij de shoppingtours. ,,Er is nog geen enkele boeking geweest, behalve voor de tour met Bort Koelewijn. Maar door de tours als activiteit aan te bieden, staan we in alle boekjes die overal in de regio bij campings en parken liggen. De hoop is vooral dat mensen dat lezen en denken: dat shoppen kunnen we zelf wel zonder gids. En dat ze vervolgens naar Kampen komen voor een bezoek aan de stad.’’