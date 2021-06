Nieuwe rondvaartboot voor Kampen ‘rib’ uit het lijf van Nick

Hij kan heel hard varen, erkent Nick Krijn van Nautic Kampen over zijn nieuwste aanschaf. ,,Maar hij kan ook heel zachtjes. Dan maakt de motor heel weinig geluid. Als je gaat vogelspotten wil je niet dat de vogels je horen aankomen.’’ Want dat zijn de mogelijkheden die Krijn voor zich ziet met zijn r.i.b, een afkorting die staat voor Rigid Inflatable Boat. Hoewel de naam anders doet vermoeden is het niet zomaar een opblaasboot, laat de nieuwe eigenaar de luchtkamers zien. ,,Lek varen is praktisch onmogelijk, en als dat wel gebeurt kan-ie gewoon doorvaren.’’ Eigenlijk had hij vorig jaar met zijn bedrijf Nautic Kampen de boot al willen aanschaffen, maar door corona werd dat een jaartje later.