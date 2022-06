Nieuwe rotonde en klinkers: herinrichting van de Flevoweg en Oostzeestraat in Kampen afgerond

De aanleg van de rotonde is niet de enige aanpassing aan de Flevoweg. Ook het gedeelte tussen de nieuwe rotonde en het kruispunt met de 3e Ebbingestraat is aangepakt. Hier is de Flevoweg versmald en het asfalt vervangen door klinkers. Dit zorgt niet alleen voor een natuurlijker uitstraling, aldus de gemeente Kampen, maar moet ook de snelheid op de weg verlagen.

Oostzeestraat

De meest in het oog springende aanpassing voor de herinrichting van de Oostzeestraat is dat er een veiligere oversteekplaats is aangelegd op het kruispunt met de Hanzelaan, ter hoogte van het gezondheidscentrum. De Oostzeestraat is daarnaast voorzien van definitieve klinkerverharding, waardoor weggebruikers worden aangezet hun snelheid te verlagen.