Nieuwe skatepark Kampen officieel open voor skaters: ‘Grondwerk was sneller af dan gepland’

update/met video Wegen rond brandboer­de­rij Kampen eindelijk weer open, bij pand gespotte jongeren in beeld bij politie

In het buitengebied van Kampen is een leegstaande boerderij ingestort na een grote brand. Wegen werden in een groot gebied afgezet uit angst voor asbest, maar dat blijkt na onderzoek alleen op het terrein zelf te zijn neergekomen. De wegen zijn pas rond half elf weer open gegaan.

15 mei