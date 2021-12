Nieuwe stadsbuurtbus voor reizigers in Kampen rijdt vanaf vandaag

Minder lege winkels in de binnenstad van Kampen: nieuwe (horeca)ondernemers vestigen zich in Oudestraat

Het aantal panden dat leeg staat in de binnenstad van Kampen, is tegen de trend van de afgelopen jaren in, teruggelopen. Stonden eind 2019 nog ruim dertig panden leeg, nu zijn dat er nog twintig. „Er zijn allerlei nieuwe zaken bijgekomen waarmee de diversiteit in aanbod is versterkt”, zegt binnenstadsmanager Leo Hoksbergen. Wat zijn de verklaringen voor deze ontwikkeling?

