Nieuwe Toren in Kampen kleurt vrijdag rood

De Special Olympics, met als kleur rood, is een internationale organisatie die sporttrainingen en -wedstrijden organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee hoopt het onder meer op respect in de wereld en inclusie, waarbij iedereen mee kan doen en erbij hoort in de maatschappij.

De gemeente Kampen doet daarom vrijdag ook mee aan ‘Light up for inclusion’ en onderschrijft daarmee de ambitie dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Sportwethouder Geert Meijering: ,,Door mee te doen met Light up for inclusion willen wij laten zien, dat er voor niemand belemmeringen mogen zijn om te bewegen zoals hij of zij dat graag wil. Natuurlijk zien we dat dit voor sommige mensen lastiger is. Juist voor hen is de Nieuwe Toren vrijdag rood gekleurd.”