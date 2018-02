Nieuwe vervoerder voor Wmo en leerlingen in Kampen, Zwartewaterland en Staphorst

Het is voor het eerst dat de drie gemeenten gezamenlijk een vervoerder kiezen. ,,Gebleken is dat de vervoersstromen over de gemeentegrenzen gaan. Op deze manier kunnen we het vervoer beter op elkaar afstemmen", aldus de Kamper wethouder Eibert Spaan. Het voornemen is dat VMNN het vervoer vanaf 1 augustus overneemt. Later deze maand is bekend of de gunning definitief wordt.