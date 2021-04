Nieuwe wijk Reeve bij Kampen wordt zelfstandig dorp (maar zonder kerk)

Zakenimpe­ri­um frauderen­de ‘Cees biodiesel’ in Kampen bijna helemaal afgebroken

15 april In de nasleep van het Kamper biodieselschandaal is opnieuw een bedrijf failliet verklaard: ROC Kampen Exploitatie BV, de eigenaar van de containerterminal in Kampen. Daarmee is de afbraak van het op fraudegeld gebaseerde zakenimperium van Harderwijker Cees B. (52) en zijn vrouw Janine bijna compleet. Alleen Tank- en Truckcleaning Kampen BV ontspringt de dans. Daarvoor is een koper gevonden, blijkt uit het jongste faillissementsverslag over moederbedrijf C. Bunschoten Holding BV.