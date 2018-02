Nieuwe woede in 's-Heerenbroek om woningbouwplan Zwolle

Er is ook kritiek op de wijze van informatieverstrekking. Geen plenaire voorlichting, maar een inloopbijeenkomst. Inwoners worden individueel te woord gestaan. ,,De kracht van de groep verdwijnt helemaal", vindt Dorpsbelangen-voorzitter Alex Kroeze. ,,We hebben het gevoel dat we monddood gemaakt worden." Dorpsbelangen is van plan om in het laatste half uur van de bijeenkomst zoveel mogelijk inwoners te mobiliseren.