Nikai 4 Life: tienduizenden euro's voor kankeronderzoek

Van het een komt het ander. Zo simpel is het volgens Arjan en Marrie Kroes. December 2017 overleed hun zoon Nikai op 12-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Een half jaar later richtten ze de stichting Nikai 4 Life op, om geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn dat er voor hun eigen kind niet was. Tienduizenden euro's hebben ze inmiddels ingezameld, via allerlei acties. ‘Hartverwarmend’ noemen ze de steun die ze onderweg krijgen, in welke vorm dan ook. ,,Heel apart. Fijn en bijzonder.’’