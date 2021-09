NL-Alert na zeer grote brand bij metaalverwerker in Kampen: ‘Ramen en deuren sluiten, ventilatie uit’

Update & VideoEr woedt een zeer grote brand in een berg schrootafval bij metaalverwerker Hoeben aan de Oslokade in Kampen. De brandweer kreeg om 04.13 uur de melding van het incident binnen. Het is de vijfde grote schrootbrand in zeven jaar tijd op industrieterrein Haatlandhaven. Er is inmiddels een NL-Alert uitgegaan, omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brandweer is met meerdere korpsen bezig om de vlammen te bestrijden. Met behulp van hoogwerkers trekken zij de schrootberg waarin de brand woedt, uit elkaar. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.

Veiligheidsregio IJsselland vraagt mensen om niet te komen kijken. Bij de brand komen grote, dikke rookwolken vrij. Omwonenden die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

Volledig scherm Er komen enorme rookwolken vrij bij de brand. © Herman van Oost

Vier hoogwerkers

Woordvoerder Maurice van Zoelen van de Veiligheidsregio meldt dat de brandweer moeite heeft om bij de vuurhaard in de twintig meter hoge afvalberg te komen en dat er daarom inmiddels assistentie is gevraagd van omliggende brandweerkorpsen. Zo is er materieel aangerukt uit Apeldoorn, Dalfsen, Elburg, Heino, Oldemarkt, Vollenhove en Zwolle.

Van Zoelen: ,,Het is een grote schroothoop die wij met behulp van vier hoogwerkers uit elkaar proberen te trekken. Dat is materieel dat niet zomaar voor handen is, dus dat moet van omliggende brandweerkorpsen komen ook.’’

‘Rook niet schadelijk’

Bij de brand komt een grote hoeveelheid rook vrij die volgens de woordvoerder van de brandweer niet schadelijk is. ,,De wolk trekt voorbij over het Kampereiland en mensen hebben er last van, maar metingen wijzen tot nu toe uit dat de rook niet schadelijk is voor mens en dier.’’

Inmiddels is er ook een NL-Alert afgegeven. Veiligheidsregio IJsselland zal updates verstrekken via social media. De brand lijkt ook van invloed te zijn op passerende automobilisten. Op de N50 tussen Zwolle en Emmeloord, staan ter hoogte van de brand files in beide richtingen met een totaal van zestien kilometer.

5de in 7 jaar tijd

Het is de vijfde grote schrootbrand binnen zeven jaar op dit industrieterrein in Kampen. Eerder moest de brandweer drie keer uitrukken voor grote branden bij schroothandel Regelink. Het is de tweede keer dat er een brand woedt bij Hoeben, nadat daar in februari 2018 ook al een grote afvalberg in brand vloog.

Voor toenmalig burgemeester Bort Koelewijn was de maat na de derde schrootbrand bij Regelink vol. Voor dat bedrijf werden de teugels aangetrokken, Regelink mocht geen grote partijen welvaartschroot meer aannemen en moest de bestaande schroothoop verdelen in meerdere compartimenten om de kans op een grote brand te beperken.

Hoe zijn opvolger Sander de Rouwe aankijkt tegen Hoeben Metalen na de tweede grote brand daar in drie en half jaar tijd, is nog niet duidelijk.

Familiebedrijf

Hoeben Metalen werd in 1893 in Leeuwarden opgericht door Johannes Hoeben. Het familiebedrijf hield zich toen bezig met de verwerking van lompen, metalen en beenderen. Het bedrijf verhuisde daarna via Franeker, Zwartsluis en Hasselt in 2010 naar de huidige plek in Kampen.

