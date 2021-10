Nog drie mogelijke locaties voor nieuw kamp, maar geduld woonwagenbewoners in Kampen raakt op

In juni vorig jaar protesteerden woonwagenbewoners bij het gemeentehuis tegen het beperkte aantal standplaatsen in Kampen. In oktober werd daarop een lijst met mogelijke uitbreidingslocaties gepresenteerd door de gemeente. Maar daarna werd het stil, zegt de Huurdersvereniging. ,,We hebben er nog niets over gehoord’’, zegt Van de Vorstenbosch, die baalt van de ‘mooie woorden en loze beloftes’ over die lijst. ,,Die tijd is voorbij, het is tijd dat we iets concreets gaan horen.’’