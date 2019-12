Nog één keer ‘oant moarn’ tussen klappers en fonteinen in vuurwerkhal Kampen

,,Vorig jaar was hij ook al hier’’ weet Ronald Regelink nog van 2018. ,,Dit jaar hebben we hem weer uitgenodigd vanwege ons jubileum.” Want het is al weer veertig jaar geleden dat Ronald’s vader Harry Regelink zijn vuurwerkhandel begon en daarmee ook zijn naam verbond aan het bedrijf. Eigenlijk was de vuurwerkhal om vijf uur al dicht, in afwachting van de eerste vuurwerkverkoopdag morgen, maar vanwege de komst van de Friese weerman bleven de deuren ook na vijven geopend en werd het publiek via social media uitgenodigd om nog even langs te komen om te fungeren als publiek voor het weerpraatje.