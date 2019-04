Nog een week zijn de 1500 Oranje-boeken van Ab Vos uit Kampen te zien

Zo'n 1500 boeken heeft Ab Vos. Allemaal over het vaderlandse koningshuis. Verpakt in dozen staan ze op de zolder van zijn huis in Kampen. Het liefst zou hij ze opslaan in boekenkasten, maar dat is er nog niet van gekomen. Eerst maar eens aan de buitenwacht laten zien wat hij door de jaren heen verzameld heeft. In het scala aan koningsdagactiviteiten is zijn expositie er eentje die nog een week na-ijlt. Tot 6 mei is een deel van zijn collectie nog te zien bij Margaretha, een woonzorgcomplex in het centrum van Kampen. Een mooie plek, vindt hij zelf. ,,Ouderen zijn over het algemeen wat koningsgezinder dan jongeren’’, zegt de 74-jarige Kampenaar. ,,Voor hen is dit een mooie kans om herinneringen op te halen.’’