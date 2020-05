Nog geen kopers maar wel belangstelling voor tot horeca om te toveren vervallen panden op Kamper Koggewerf

Eindelijk weer bezoek mogelijk voor verstande­lijk gehandicap­te ouderen in Kampen

7:43 Na meer dan twee maanden grotendeels in isolatie te hebben geleefd kunnen de cliënten van Philadelphia in de Vijverhof in Kampen eindelijk weer familiebezoek ontvangen. Nog niet thuis, maar wel in een schaftkeet van bouwbedrijf Mateboer, die speciaal voor dit doel is aangepast.