Nog geen rolmaten, afplaktape en plexiglas bij horeca Kampen

,,Ik heb al wel een plannetje bedacht, ik heb ‘eigenwijze’ ideeën hoe het hier straks moet’’, zegt Rik Vinke van Café Eigenwijs. ,,Maar wat mijn eigen oplossing is, ziet iedereen wel als we weer open gaan, dat hou ik nu nog even voor mezelf.’’ Tot nu toe is Vinke in het café en op het terras nog niet aan de slag geweest met afplaktape, schermen of een meetlint: ,,Zonde van de tijd. Er verandert elke keer weer iets, dus tot nu toe hebben we dat nog niet gedaan. Nu hebben we nog drie weken de tijd om alles in orde te maken. Maar het café is brandschoon, meer hadden we ook niet kunnen poetsen.’’