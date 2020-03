Nog geen zicht op start werkzaamheden om wateroverlast Buitenwacht aan te pakken

Theaters in Flevoland en Kampen rest van de maand dicht: ‘Behoorlij­ke tegenval­ler’

12 maart De theaters in Flevoland en Kampen hebben voor de rest van de maand alle voorstellingen afgezegd. Ook Kom in de Kas, de Zuiderzeerally en andere evenementen gaan niet door vanwege het corona-virus. ,,We nemen geen risico.’’