Nog twee jaar wachten op duidelijkheid voor bewoners van woonarken bij Kampen

VideoHet blijft nog zeker anderhalf jaar onduidelijk of permanente bewoning wordt toegestaan op de veertien woonarken in het Ganzendiep bij Kampen. Eerst wordt een visie op het recreatiegebied Seveningen gemaakt met onder meer de voor- en nadelen van permanente bewoning, waarna de politiek een besluit neemt. Dat bleek gisteravond in de gemeenteraadsvergadering.

,,We staan niet direct te juichen, maar is op dit moment het hoogst haalbare", reageert Zwier Kanis, woordvoerder namens de bewoners van de schepen. ,,We gaan met elkaar in gesprek en dat is de voet waarop we verder willen en moeten. Op dit moment een rechtszaak aanspannen om ons gelijk te halen kost een hoop geld en niemand schiet er iets mee op.”

Toezegging

De huidige bewoners hebben ontheffing gekregen om permanent op hun schip te wonen. Dat is het gevolg van een toezegging die dertig jaar geleden door de gemeente is gedaan, maar nooit officieel in documenten is verwerkt. De crux zit hem in het feit dat de uitzondering persoonsgebonden is. Een nieuwe eigenaar mag er alleen recreatief verblijven, dus korte periodes. Het gevolg: de woonark is minder waard en de huidige bewoners halen hun gedane investering er niet uit.

Voor VVD en ChristenUnie aanleiding om te strijden voor een definitieve permanente woonbestemming. Juridisch is daar op basis van de toezegging in het verleden geen basis voor, maar alsnog legaliseren zorgt ook niet voor precedentwerking, bleek onlangs uit onafhankelijk onderzoek. Maar de oproep van VVD en ChristenUnie ging veel partijen een stap te ver. Seveningen is immers een recreatiegebied in een natuurlijke omgeving. Permanente bewoning is er niet passend, vinden onder meer GroenLinks en SGP.

Compromis

Het compromis is dus het maken van een visie wat er met het gebied, grofweg tussen de sluis en Grafhorst, moet gebeuren. Hierbij worden belanghebbenden betrokken. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad in november 2020 of permanente bewoning van de woonarken in die visie past. Wethouder Albert Holtland gaat akkoord met dit stappenplan.

CDA, SGP en Kampen Sociaal waren niet blij met de uitkomst. Zij vinden dat de bewoners blij worden gemaakt met een dode mus, omdat ze nog anderhalf jaar in onduidelijkheid zitten.