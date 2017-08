‘Noordermerk 2.0’ feestelijk van start

Bijna alleen maar lachende gezichten woensdagmiddag in Noordeinde, als de heropening van basisschool Het Noordermerk wordt gevierd. Iedereen is blij dat op deze dag het schooljaar in het dorp weer is begonnen, want allemaal lijken ze te beseffen: een dorp zonder school heeft weinig toekomst.

Ongeveer een jaar geleden zag de toekomst van Het Noordermerk er een stuk minder rooskleurig uit. Met 26 leerlingen had de school bij overkoepelende Stichting Proo geen voortbestaan meer. Zonder oplossing zou het gebouw per 1 augustus van dit jaar sluiten. Maar van alle kanten kwam er hulp en uiteindelijk heeft scholenvereniging De Akker Het Noordermerk overgenomen. En dat was deze woensdag, tijdens de eerste lesdag na de zomervakantie, reden voor een feestje.

Levensbelang

,,Het is van levensbelang dat de school blijft bestaan”, zegt Aleid de Boer, moeder van twee leerlingen. ,,Het wordt een soort Noordermerk 2.0.” Ook haar mans Hans van de Wetering is enthousiast. ,,Zonder school vertrekken de jonge gezinnen uit het dorp. En wie weet: misschien komen er nu ook wel mensen van buitenaf vanwege de nieuwe lesmethode.”

Metamorfose

Want Het Noordermerk heeft de afgelopen maanden een metamorfose gekregen, zowel van binnen als van buiten. De klaslokalen zijn geverfd, het schoolplein is vernieuwd en is er een nieuwe lesmethode opgesteld. ,,Ieder kind krijgt zijn eigen leerroute op zijn of haar eigen niveau”, legt directrice Ina Martens uit.

En er zijn nog meer veranderingen: de school gaat van een openbare naar een christelijke identiteit. Een nieuwe naam is er niet gekomen, in overleg met de ouders. Maar er is wel een nieuw logo, woensdag gepresenteerd door directrice Martens en burgemeester Adriaan Hoogendoorn. ,,De Noorders beseffen: een dorp zonder school, is een dorp zonder ziel”, weet de eerste burger van Oldebroek.

Vissenkom

Wethouder Liesbeth Vos heeft het in haar toespraak over de verandering van de identiteit van de school en overhandigt een vissenkom met daarin allerlei verschillende visjes. ,,Ook op deze school zijn alle verschillende kinderen welkom en ik hoop dat iedereen zich als een vis in het water thuis gaat voelen.”