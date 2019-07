Nu ook scheurvorming parkeerdek Buitenhaven onderzocht

Lekwater

Inmiddels heeft de gemeente geconstateerd dat niet alleen het lekwater uit de afwateringsgaatjes voor problemen zorgt, maar dat de parkeergarage op meerdere plekken lek is. Bij regenbuien komt het water ook via naden, balken en langs kitvoegen naar beneden. Een onafhankelijk expert doet nu onderzoek naar de oorzaak en de mogelijke oplossingen. Binnen twee weken denkt de gemeente de uitslagen van dit onderzoek onder ogen te krijgen. Tot die tijd blijft in elk geval het benedendek van de parkeergarage afgesloten. Tegelijkertijd met het onderzoek naar de lekkage, laat de gemeente onderzoeken hoe het zit met de scheurvorming op het bovendek. Een nulmeting moet uitwijzen of die scheuren zich uitbreiden of niet.

Brief

Ondanks alles garandeert Kampen de veiligheid van de parkeergarage. ,,De constructie is veilig’’, aldus de gemeente. Ter plekke in de parkeergarage blijkt er nog maar een handvol auto’s te staan op het benedendek van de parkeergarage. Sommige wagens zijn nog voorzien van de brief die de gemeente vorige week onder de ruitenwissers liet schuiven. De parkeerdruk op het bovendek is nu een stuk groter, reden waarom de gemeente extra tijdelijke parkeerplaatsen laat inrichten langs de Oostzeestraat en de Berklaan. Die extra parkeerplaatsen moeten klaar zijn op 18 juli, als de Kamper UI(T)-dagen weer losbarsten. Vragen over de relatie met bouwer Hegeman, en of er gesprekken gaande zijn over schadevergoedingen over het niet-kunnen gebruiken van de nagelnieuwe parkeergarage, laat de gemeente onbeantwoord. Daar is het nog te vroeg voor, is de reactie. ,,We wachten voor nu het rapport van de deskundige af.’’