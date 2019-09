Obstacle Run Kampen in gevaar door vandalisme: ‘Mensen kunnen niet met hun fikken van dingen afblijven’

Tractorbanden die in de brand werden gestoken, bogen en pijlen die werden gestolen en een loopmat die moedwillig kapot werd gesneden; de organisatie van de Obstacle Run die zaterdag in het Kamper stadspark werd gehouden, is flink benadeeld door vandalisme rondom het sportevenement. ,,We zijn er goed ziek van’’, zegt Jos Hogenbirk van Kamper Events.

Samen met collega’s Dik van Uitert en Melvin Brandenburg maakte hij gisterochtend een rondje door het park om de soms kapotte spullen op te halen, of zelfs uit het water te halen. Held daarbij was Brandenburg die op de druilerige maandagochtend de zwembroek aantrok om twee in het water gegooide tractorbanden weer op te vissen.

Kamper Events nam de organisatie van de Obstacle Run over van atletiekvereniging Isala, die de organisatie van het sportieve evenement niet meer kon bolwerken met haar vrijwilligers. ,,Wij vonden het wel een leuk evenement, sportief met een knipoog. Daar kunnen we wel wat mee’’, vond Jos Hogenbirk. ,,Maar het is voor ons het eerste evenement waarbij we zo tastbaar zien dat mensen niet met hun fikken van dingen af kunnen blijven.’’

Volledig scherm Afgelopen weekend zijn vernielingen aangericht na de Obstakel Run in de Stadspark van Kampen. Vlnr Melvin Brandenburg, Jos Hogenbirk en Dick van Uitert (van Kampen Events) moesten twee trekkerbanden uit het water trekken. © Foto Freddy Schinkel

Spoorloos

Vrijdagavond was het parcours door het park al opgesteld, maar toen werd al een loopmat aan stukken gesneden. Zaterdag na afloop bleek een aantal pijlen met bogen spoorloos te zijn verdwenen en in de nacht van zaterdag op zondag brandde een stapel tractor- en autobanden uit die stond opgesteld naast een elektriciteitshuisje aan de Broedersingel. Die zouden maandagochtend weer worden opgehaald met het busje van Kamper Events, maar in plaats daarvan restte alleen nog maar een zwartgeblakerde plek naast het beschadigde elektriciteitshuisje.

,,Ik werd in de nacht van zaterdag op zondag om een uur of vier gebeld door de brandweer dat de banden in brand stonden en ons busje stond er nog naast’’, aldus Hogenbirk. ,,Toen ik aankwam was de brand gelukkig al geblust, en ons busje stond er ver genoeg vanaf. Maar die banden hadden we geleend, nog niet eens gehuurd - dat is extra beroerd.’’

Schade