Olympische duiven koeren goed in IJsselmuiden

Allemaal vaktermen die aangeven dat de heren (alleen Hans Huisman komt uit Dronten, de overige twee heren uit IJsselmuiden) liefde hebben voor hun vliegende dieren die soms in een paar uur vanaf Parijs tot aan IJsselmuiden weten te vliegen. ,,Topatleten zijn het'', is de algehele conclusie onder de drie. De zoons van Gerard van den Berg mochten zelfs een beetje jaloers zijn op hun vader, want zij hadden in het verleden al eens één duif op een olympiade weten te krijgen.

Duivenvirus

,,Dus ik zei; nou, wat denken jullie van twee duiven'', lacht Van den Berg nu om zijn olympische successen. Zoon Hans Huisman kreeg het duivenvirus van zijn vader Gerrit, en die kreeg het weer van zijn vader. ,,Zoals zoveel jongens in die tijd'', weet Gerrit Huisman. Inmiddels is dat niet meer zo gewoon; de duivensport vergrijst (Gerrit Huisman is 64, Gerard van den Berg 65 en Hans Huisman is met z'n 39 jaar een relatief jonge duivenhouder) en het aantal duivensportverenigingen is de laatste jaren fors afgenomen. ,,We hebben nu nog een stuk of zestig leden bij vereniging De Postduif'', weet Hans Huisman.

Tijdrovend

,,De laatste jaren zijn er ook veel verenigingen in Kampen mee opgehouden.'' Komt ook omdat het een tijdrovende sport is volgens de drie duivenliefhebbers. ,,Vanaf april tot ongeveer september, kun je eigenlijk niet echt weg'', aldus Gerrit Huisman. Zijn echtgenote kan dat beamen. ,,We gaan nooit buiten het vliegseizoen op vakantie.'' Over twee jaar is er weer een duiven-olympiade, dan in Roemenië. En over vier jaar is er eentje in Amsterdam, de drie duivenliefhebbers hopen dan uiteraard ook weer mee te mogen doen met één of meerdere duiven. Daar gaat nog een hoop kweken aan vooraf weten Gerrit, Hans en Gerard. ,,Het is net als met voetballen. Je hebt een heleboel voetballers, maar uiteindelijk zijn er maar een paar toppers geschikt voor Feijenoord of Ajax. 't Is niet alleen maar Johan Cruijff.''