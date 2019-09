OM eist 5 jaar cel tegen Griekse zakenman John K. voor fraude met melkfabriek in Kampen

Het OM heeft tegen de Griekse zakenman John K. (70) 5 jaar cel geëist vanwege fraude met melkpoederfabriek Lyempf in Kampen. Hij wordt onder meer verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. ,,K. was niet de redder in nood, maar roofde Lyempf leeg.’’

De Griekse reder K. was in 2011 net een jaar eigenaar van de melkpoederfabriek in Kampen, die sinds 1903 bestond en zo’n 95 werknemers telde. Nadat hij de fabriek overnam ging deze al snel failliet.

Gezondheidsproblemen

Het was voorafgaand aan de zitting nog de vraag of John K. nu wél aanwezig zou zijn bij de zitting in de rechtbank in Zwolle. Een jaar geleden kwam hij niet vanwege hartproblemen. Op eigen verzoek werd hij echter niet in het ziekenhuis opgenomen. Enkele minuten voordat de zitting begon meldde K. zich met de ondersteuning van een tolk en een advocaat.

Aan de rechter legde K. uit dat hij Lyempf had gekocht na een ontmoeting met een chemicus van de fabriek. Deze chemicus zou een nieuwe technologie hebben ontwikkeld voor het winnen van eiwitten uit olijven. De zakenman, die zijn brood in Griekenland verdient met mediabedrijven en scheepswerven, zag daar wel wat in. Hij moest dan -naar eigen zeggen- wel de gehele melkpoederfabriek in Kampen kopen. Door in Griekenland winst te maken met de nieuwe ‘olijventechnologie’ zou hij Lyempf kunnen redden.

Financieel leegzuigen

Dat gebeurde niet. Lyempf ging al snel op de fles. De Griek zou volgens de OvJ het bedrijf al snel ‘financieel leeg hebben gezogen’. In zijn verweer zei K. onder meer dat hij in Griekenland een filiaal van Lyempf wilde beginnen voor de 'olijventechnologie’. Voor de fabrieken had hij investeringen nodig. Omdat Lyempf geen zaken kon doen in Griekenland, deed de miljoeneninvesteringen met zijn andere bedrijf, Naar eigen zeggen had hij het geld uitgeleend aan Lyempf. Van ‘wegsluizen’ was volgens hem geen sprake, de lening moest worden afbetaald.

In een door K. ondertekende brief stond dat er miljoenen waren overgemaakt naar Lyempf, maar volgens de OvJ is dat geld er nooit. gekomen. K. beweerde tegenover de rechter dat hij op advies van advocaten inderdaad de brief had ondertekend, maar dat hij zelf niet wist dat deze later gebruikt zou worden voor illegale activiteiten.

Curator negeren

Volgens de OvJ verdween er in totaal ruim 12,4 miljoen euro uit het Lyempf, dat bij de verkoop aan K. nog ‘gezond en levensvatbaar’ was. Het geld kwam terecht bij andere bedrijven van K. Na het faillissement negeerde K. volgens de OvJ de curator lange tijd. K. beweerde in de rechtbank zelf dat er sprake was van een misverstand en dat de berichten van de curator naar een verkeerd adres werden gestuurd.

Bij het uitspreken van de strafeis stelde de OvJ dat K. niet de gehoopte redder van Lyempf was, maar dat hij het bedrijf juist doelbewust financieel leeg zoog door geld uit Nederland naar zijn bedrijven in Griekenland te sluizen. ,,K. roofde Lyempf leeg. Het geld is weg en het komt niet meer terug. En de fabrieken die in Griekenland zijn gebouwd? Het onduidelijk wat daarvan is terechtgekomen. Er is geen enkel tastbaar resultaat van bekend.’’

De OvJ eist voor de ‘ingewikkelde en intelligente fraude’ een celstraf van 5 jaar onvoorwaardelijk. Ook moet K. van de OvJ de bij Lyempf onttrokken 12,9 miljoen terugbetalen.