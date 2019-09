OM in beroep tegen vrijspraak financieel directeur Biodiesel Kampen

Syrische cateraar in Kampen tussen wal en schip

4 september Mag Tareq Alshoffe (28) nou wel of niet z’n cateringbedrijfje ‘Jampino’ runnen vanuit z’n flat aan de Jacob Catsstraat in Kampen? Die vraag blijft nog even onbeantwoord, maar de Syriër heeft er een hard hoofd in.