OM: Kamper bedrijf spil in miljoenenfraude met biodiesel

Het bedrijf aan de Haatlandhaven in Kampen is eigendom van de Harderwijker ondernemer Cees B. (50). Of hij ook is opgepakt en nu nog vast zit kon het OM vrijdagmorgen niet bevestigen. Op het huisadres van B. werd vrijdagmorgen niet opgenomen. Een woordvoerder van Biodiesel Kampen kon vrijdagochtend evenmin iets zeggen. Het bedrijf is bekend als shirtsponsor van PEC Zwolle.

Frituurvetten

De Kampense onderneming, gevestigd op bedrijventerrein Haatlandhaven, is slechts een van de bedrijven van Cees B. uit Harderwijk. Het bedrijf maakt biodiesel op basis van vooral gerecyclede frituurolie -en vetten. Producten die vaak gezien worden als afval worden hier gebruikt voor (energie)verbranding.Naast het bedrijf dat biodiesel maakt heeft B. ook onder meer een frietzaak in Kampen en een ijssalon in Harderwijk. In die laatste zaak deed de politie vorige maand al een inval. Er is toen ook beslag gelegd op rekeningen en vastgoed van de verdachten.

Arrestaties

In de Volkskrant bevestigt de branche-organisatie voor oliën en vetten in Nederland, de MVO, dat het om Biodiesel Kampen gaat. Tegelijkertijd met de arrestaties in Nederland deden opsporingsdiensten in Engeland en België invallen. Maandag worden twee van hen voorgeleid voor verlenging van de voorlopige hechtenis, stelt een woordvoerster van het OM.

Fraude