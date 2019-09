OM wil 20-jarige verdachte die portier in Kampen neerstak 2,5 jaar achter de tralies

Tegen de 20-jarige G.K. die verdacht wordt van het neersteken van een portier van club Fatih in Kampen in mei dit jaar, heeft de officier van justitie vandaag een gevangenisstraf van 40 maanden geëist. Tien daarvan zijn voorwaardelijk. De jonge man zou zich in een instelling moeten laten behandelen aan zijn agressieproblemen en mag geen contact opnemen met het slachtoffer.

De verdachte werd op 11 mei dit jaar gevraagd de club aan de Oudestraat in Kampen te verlaten, vanwege drugsgebruik door een van zijn vrienden. De drie verlaten na een discussie de club, maar raken buiten opnieuw in discussie met een paar stappers. G.K. deelt een klap uit aan een jongen buiten, waarop de portier van de club ingrijpt. Hij trekt de verdachte naar de grond en geeft hem een klap. Ook een vriend van de verdachte wordt door de portier geslagen.

Daarop trekt G.K. een mes. ,,Ik wilde hem ‘slicen', in zijn handen snijden. Maar dat mislukte’’, verklaarde de verdachte. ,,Hij ging naar achteren en toen heb ik hem gestoken.’’ De portier wordt in zijn borst geraakt, net onder zijn hart. Volgens de officier van justitie is het een wonder dat de beveiliger het kan navertellen en vandaag in de rechtbank zit.

‘Eigen veiligheid’

Op de vraag van de rechter waarom G.K. met een mes op zak op stap gaat, reageert de verdachte dat het voor zijn eigen veiligheid is. ,,Soms als ik loop kom ik rare jongens tegen, uit veiligheid heb ik daarom een mes bij me. Als je mij opfokt, ga ik niet weglopen. Ik snap niet waarom er niet gewoon naar ons geluisterd werd, ik heb geen drugs gebruikt.’’

De officier van justitie vindt het gebruik van geweld tijdens het uitgaan strafverzwarend, net als het feit dat het gaat om een beveiliger die gewoon zijn werk aan het doen is. ,,Mensen komen naar een club om het gezellig te hebben. Er is beveiliging aanwezig om in te kunnen grijpen als het niet gezellig is. Het was dan ook volkomen legitiem om de jongens uit de club te zetten. Het is buiten proportioneel om vervolgens met een mes te steken. Ander uitgaanspubliek wordt daar ook mee geconfronteerd.’’ Volgens de officier moet de verdachte veroordeeld worden voor poging tot doodslag.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens rapporten van een psycholoog en de reclassering, is de 20-jarige verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou een ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen, mede door verwaarlozing en mishandeling in zijn jeugd. Daardoor kunnen voor hem bepaalde sociale situaties verwarrend voor hem zijn, waarin hij in paniek en zonder goed nadenken handelt. ,,Als je me niet opfokt, ben ik een rustige lieve jongen’’, zegt G.K. daar zelf over.