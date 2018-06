OM wil miljoenen van Griekse oud-eigenaar melkfabriek in Kampen

Dat bleek maandag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Lyempf ging in april 2011 failliet waarmee 95 werknemers op straat stonden. Het was nog geen jaar in handen van de Griekse reder en ondernemer John K. (67). De Griekse ondernemer wordt verdacht van bijna 6 miljoen euro aan faillissementsfraude. Ook zou hij vervalste documenten in de administratie hebben opgenomen. Daaruit moest blijken dat zijn scheepswerf miljoenen in de Kamper melkfabriek investeerde.

Curator Dignus Meulenberg ontdekte het tegendeel. Voor zeker 2,1 miljoen euro uit Kampen bleken drie fabrieken gebouwd te zijn in de buurt van Sparta en op Kreta. Daar zou uit olijven eiwitten voor de voedingsindustrie gehaald worden. Het project kwam echter nooit van de grond. Ook ging K. een licentieovereenkomst aan voor dit plan. Hiermee verplichtte hij dat Lyempf 25 miljoen euro zou betalen. De curator sprak K. in juni 2011 in Athene voor het laatst. ,,Daarna liep het spoor dood'', zei hij maandag. De fabriek in Kampen is later overgenomen.

Hartproblemen

Nog voor Lyempf failliet ging werd een Liberiaans bedrijf ingeschreven als bestuurder. Wie daarachter zit, weet de curator niet. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat K. eigenaar is van deze onderneming. De Griek was maandag niet aanwezig in de rechtbank. Via zijn advocaat legde hij een in het Grieks handgeschreven doktersverklaring voor. Daaruit bleek dat hij hartproblemen heeft, maar bleek ook dat hij op eigen verzoek niet in het ziekenhuis is opgenomen.

De advocaat wil dat K. bij de strafzaak aanwezig is, de rechters willen dat ook. De officier van justitie vond dat niet nodig. K. is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in 2016 in Athene opgepakt maar werd toen op borgtocht vrijgelaten. Ook toen was dat vanwege hartproblemen.