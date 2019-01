Ombouw Koggewerf in Kampen wordt tienduizenden euro’s duurder door bodemsanering

De mededeling verbaasde Klaas van den Bosch (SGP). ,,We kennen het gebied (bij de Buitenhaven, red), er is vaker over de bodem gesproken. Dan zou je verwachten dat er rekening mee is gehouden.” Dat is niet het geval, antwoordde Koelewijn woensdagavond. ,,De onderzoeken die duidelijk maken of er bodemvervuiling is, komen aan de orde als het project heel concreet wordt voorbereid. De planvorming was nog niet van dien aard", verwijst de burgemeester naar onder meer het aanvragen van vergunningen.

Verzamelplaats

Volgens Koelewijn wordt 'vol enthousiasme’ aan de plannen gewerkt. Maar er liggen nog hobbels op de weg. Het is onzeker of er particuliere horeca in de vervallen panden aan de Havenweg komt, ook omdat de toch wel kleine panden niet uitgebreid mogen worden. ,,Als het niet lukt en we gaan de panden zelf restaureren, dan moeten we ook de portemonnee trekken", zei Koelewijn. Koelewijn verwacht dat pas in oktober of november alles is afgerond: ,,We staan in overleg met de provincie wat dat betekent voor de subsidieaanvraag.”