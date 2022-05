Omgeving grote brand Kampen hermetisch afgesloten om asbest, politie op zoek naar vijf jongeren

update/met videoIn het buitengebied van Kampen is een leegstaande boerderij ingestort na een grote brand. Rookwolken zijn van verre te zien. De wegen zijn in een groot gebied hermetisch afgesloten omdat er asbest vrijgekomen is. De politie is op zoek naar jongeren die in de buurt gezien zijn.

De boerderij langs de Kamperstraatweg ligt net ten zuiden van Het Onderdijks, de nieuwbouwwijk van Kampen. De boerderij ligt pal langs de IJsseldijk, langs de weg van Kampen naar De Zande.

Volledig scherm Brand leegstaande boerderij aan de Kamperstraatweg bij Onderdijks. © Foto Freddy Schinkel

Onder meer de korpsen van Kampen, Zwolle, Dalfsen, Wezep en Oldebroek zijn gealarmeerd om de vlammen te doven. Inmiddels lijkt de brand onder controle, maar het blussen zal nog geruime tijd duren. De wind staat in de richting van Zalk en De Zande.

Een sloopbedrijf is aanwezig om de smeulende massa van de boerderij uit elkaar te trekken. Een ambulance is ter plaatse uit voorzorg. De brandweermensen zouden last kunnen krijgen van teveel hitte.

Buurman alarmeerde brandweer

Buurman Roy van Sloten van Thuisfruit.nl alarmeerde even na half vier de brandweer. ,,Het is een leegstaand pand, een monument. Maar er hangt vaak jeugd rond.” De buren hielden vaak genoeg het hart vast. Want binnen in het pand lijkt de tijd stil gestaan. De mensen die er ooit woonden trokken in de jaren zeventig weg en er waren nog steeds spullen binnen, alsof de tijd had stilgestaan. Onder meer een oude tractor stond nog in de schuur.

Volledig scherm Bij de brand in Kampen komt asbest vrij. © Foto Freddy Schinkel

,,Dus je kunt je voorstellen dat dat aantrekkingskracht heeft op de jeugd. We zitten dicht bij Het Onderdijks. Dus er zijn regelmatig jongeren te zien.” Zelf zag hij de jongeren in dit geval niet. ,,Maar mijn collega heeft drie jongens en twee meisjes daar gezien.”

Meteen nadat de brand gealarmeerd werd, deed Burgernet in Kampen een melding uit: ,,Politie zoekt 5 jongeren. 2 meisjes,1 met l.blauw shirt. 1 jongen lang do haar met paars shirt en jongen / rood shirt legertas.”

De politie bevestigt de zoekactie: ,,Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Maar er zijn vijf jongeren in de buurt gezien en die willen we graag spreken. Ze zijn gezien terwijl ze wegfietsten van de brand. Misschien kunnen zij meer vertellen", zegt woordvoerder Nicole van Voorst.

Ondertussen probeert Van Sloten te redden wat er te redden valt van zijn producten, want in de wijde omtrek dwarrelt asbest neer. ,,De brandweer heeft hier net gesproeid om te voorkomen dat alles op ons bedrijf neerkomt. Maar ik denk dat ze hier nog wel even moeten komen controleren. Ik kan natuurlijk geen producten met asbest verkopen.”

Wat hem rest is een rustige middag. ,,De weg is hier afgesloten. Er kan niemand meer komen. Geluk bij een ongeluk is dat de brand aan het einde van de middag begon.”

Plannen voor sloop

Het pand dat in vlammen opgaat is in eigendom van een projectontwikkelaar. Het was een gemeentelijk monument en stond al tientallen jaren leeg. in 2020 werd duidelijk dat het bouwconsortium De Dijken de plannen voor sloop wilde doorzetten. Maar doordat er vele beschermde diersoorten huizen rond het pand, werd dat niet maar zo toegestaan.

,,Ik heb nog nooit zoiets gezien”, vertelde projectontwikkelaar Johan Lindeboom van De Dijken tijdens een werkbezoek in 2020 aan de boerderij waarbij ook de Stentor binnen een kijkje nam. Hij drukte destijds de deelnemers op het hart voorzichtig te zijn, vanwege de verregaande staat van ontbinding waarin het monument verkeerde. Toen was ook al bekend dat de grond vervuild is en er asbest in het pand zat.

Kampen wil rond het Reevediep 2500 huizen bouwen. Het gebied waar de boerderij staat maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsplan.

Volledig scherm Zo zag de binnenzijde van de boerderij eruit. © Foto Freddy Schinkel

Volledig scherm Brand Kampen Kamperstraatweg. © Jan Frens/LDGFotografie

