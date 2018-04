Omroep IJsselmond in Kampen mag 5 jaar langer door

Wonderwijs uit IJsselmui­den heeft geen last van druk bij lampionop­tocht

24 april Wonderwijs heeft een reputatie hoog te houden. De laatste drie keer ging de school uit IJsselmuiden er vandoor met de hoofdprijs van de lampionoptocht. Maar van zenuwen is geen sprake bij de bouwploeg voor dit jaar. ,,Als de kinderen maar genieten'', zegt Jan Willem van Wijnbergen. ,,Want daar doen we het voor.''