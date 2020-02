Omstreden essenkap in IJsselmuiden op 17 februari hervat

Dat staat in een brief aan omwonenden. Enkele dagen eerder, op donderdag de 13e, vindt een informatiebijeenkomst (17.00-18.00 uur) plaats in het stadhuis. Een gelegenheid voor buurtbewoners om vragen te stellen over de werkzaamheden, meldt wethouder Jan Peter van der Sluis. Het overgrote deel van de bomen is ziek en dat leidt tot ‘ernstige takuitval en uiteindelijk het volledig afsterven van de bomen’, schrijft de wethouder.

‘Volkomen overbodig’

Volgens Elise van Heck, een bewoonster van de Trekvaart die via de rechter probeerde om de essenkap te voorkomen, is de inloop ‘volkomen overbodig’. ‘De strijd is door u gewonnen’, schrijft ze in een reactie aan de wethouder. Toch wil ze met de gemeente in gesprek, kondigt ze aan. Van Heck wil voorkomen dat de 44 essen die nu buiten de klus vallen, op termijn ook tegen de vlakte gaan. Deze bomen staan in het blikveld ‘van de 39 bezorgde huishoudens’ die haar steunden in de strijd tegen de kap.