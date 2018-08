Omstreden stier verbannen van strandje in Kampen

Video Pelgrims voorlopig gestrand in weiland bij Zalk

23 augustus Tijdens hun zoektocht naar wat zij zelf noemen ‘het beloofde land’ zijn Dalfsenaren Bob en Cathelijn Radstake vooralsnog gestrand in Zalk. Eerst was het de hittegolf die de afbouw van hun rijdende ‘tiny house’ in de weg stond, nu verhindert een levensbedreigende ziekte van een reisgenoot dat zij verder trekken.