Omwonenden schuurbrand Kampen mogen auto voorlopig niet gebruiken

Video 30 miljoen mensen zien Jody (22) uit Kampen dansend in rolstoel in nieuwe clip van Justin Bieber en Ariana Grande

12 mei Figureren in de videoclip van je grote idool is voor veel fans een surrealistische droom. Behalve dan voor Jody Noppert uit Kampen. In de nieuwe clip van Stuck With U danst ze enkele seconden vanuit haar rolstoel met haar moeder Erika. En dat hebben nu al meer dan 30 miljoen mensen over de hele wereld gezien.