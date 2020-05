Onbekend Postbank-spaarboekje van opa en oma ontroert zwangere Marlijn Salakay uit Kampen

,,Mijn Molukse familie woont bijna helemaal in Limburg", vertelt Salakay vanuit Kampen. ,,Mijn opa en oma zijn 20 en 16 jaar geleden overleden, maar mijn tante heeft nog een aantal jaar in hun huis gewoond. Een tijdje geleden is de huur opgezegd en zijn ze de zolder op gaan ruimen. Toen kwam het spaarboekje boven water. Mijn tantes hebben dat aan mijn zusje meegegeven en het leek haar leuk om me dat cadeau te doen bij mijn trouwen of zwangerschap. Dat laatste is nu het geval en dus kreeg ik het spaarboekje in handen.”