Ondanks korte voorbereiding wil Oranje knallen in Kerkrade

,,Uiteindelijk is de voorbereidingstijd best kort en dat maakt het ook best spannend, al weet je dat elke club hiermee te maken heeft gehad’’, zegt tenorsaxofonist Heidy van den Brink, tevens fungerend als bandcoördinator. ,,Toch wil je daar trots staan en aan iedereen laten zien en horen waartoe wij in staat zijn. Of het genoeg tijd was? Dat weten we zaterdag.’’