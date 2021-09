Ondanks uitgebreid boek blijft Frans Walkate toch een beetje een soort sfinx

Bankier in maatschappelijk nut is de titel van het boek dat Westerink schreef over Frans Walkate (1866-1943). Op de omslag van het boek kijkt het onderwerp van het boek de lezer aan, vanachter zijn bureau. ,,Dat is één van de weinige foto’s die we van hem hebben kunnen vinden, de man was absoluut geen ijdeltuit. Het ging hem om de zaak, niet om de man zelf.’’ Niet dat Westerink een smeuïge biografie voor ogen had toen hij aan dit boek begon. ,,Ik wist van tevoren al wel dat dat er niet in zat, het is geen woest levende persoon geweest. Maar het instituut dat hij heeft achtergelaten is natuurlijk razend interessant.’’