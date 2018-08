Onderhoud Stadsbrug verloopt soepel, maar die fietsende Kampenaren...

Video DA Kampen gooit het roer om

4 augustus Hij was het helemaal zat om tot op het laatste dubbeltje alleen op prijs te moeten concurreren met de grote ketens. Daarom is ondernemer Hans Bolwerk (63) bezig zijn DA-winkel in de Oudestraat om te vormen tot een 'zorgwinkel'. De geurtjes maken plaats voor rollators, krukken, stokken en allerlei andere handige hulpmiddelen voor – met name – de ouder wordende mens.