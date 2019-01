Ondernemers in regio Zwolle willen rem op overgang naar duurzame energie

Voorkomen dat onzalige plannen over ondernemers worden uitgestrooid. Zo vat Jelle Weever zijn motivatie samen als kersvers voorzitter van MKB Nederland regio Zwolle. Een speerpunt van de Kamper bouwondernemer is duurzaamheid: ,,Aan de landelijke energietafels zitten mensen die geen benul hebben wat de praktische uitwerking is en wie de rekening betaalt.”

Aan de overgang naar meer duurzame vormen van energie wordt niet getwijfeld bij het midden- en kleinbedrijf tot tweehonderd werknemers, stelt Weever. ,,Maar moet het in dit tempo?", stelt de voorzitter zichzelf hardop een vraag. ,,Het moet op een gezonde en natuurlijke manier gebeuren, niet snel erdoor drukken.” Zo wil het Rijk dat Nederland in 2050 energieneutraal is. Het jaartal dat de gemeente Zwolle ook hanteert. Kampen wil al in 2035 energieneutraal zijn. Onlangs werd bekend dat daarvoor 225 windturbines nodig zijn of zestien vierkante kilometer aan zonnepanelen.

Praktisch

Quote Als mkb moeten we realisme prediken en samen tot een oplossing komen Jelle Weever, Voorzitter MKB Nederland regio Zwolle Volgens Weever moet er meer praktisch gedacht worden. ,,Een voorstel was om auto's en busjes die rijden op fossiele brandstoffen uit binnensteden te weren. Maar geen enkele mkb’er kan binnen vijf jaar zijn wagenpark vervangen met allemaal elektrische auto's. En wie garandeert dat er voldoende laadpalen zijn?” aldus de voorman van de regionale werkgevers. ,,Ook is onduidelijk wie de rekening gaat betalen. Grote bedrijven zeggen dat ze niet veel aan het klimaatprobleem gaan doen en de rekening mag niet bij de burger terechtkomen, dus wordt het afgewenteld op de ondernemer.”

Het mkb in de regio Zwolle, vooral aan de grens, vreest de gevolgen, weet de voorzitter. ,,Nederland is afhankelijk van de export. Als de regio bij de ondernemers terechtkomt, worden producten duurder, gaan consumenten minder besteden en wordt onze concurrentiepositie in de grensgebieden aangetast", verwacht Weever. ,,Als MKB Nederland moeten we realisme prediken en samen tot een oplossing komen voor het energieprobleem.”

Baangarantie

Naast duurzaamheid houden ook de Brexit en de regionale arbeidsmarkt de ondernemers bezig. ,,In deze regio zijn bovengemiddeld veel ondernemers die aangeven dat de krapte op de arbeidsmarkt hun economische groei remt", weet Weever. Samen met de Zwolse hogeschool Windesheim start komend jaar een proef om hoger opgeleiden na hun studie in de regio te houden. Weever: ,,Er komt een online marktplaats met stageplaatsen, hopelijk met baangarantie. Zo zien studenten welke topbedrijven er in de regio zijn en vertrekken ze na hun studie niet naar de randstad.”

