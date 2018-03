Onderscheidingen voor stoppende raadsleden in Kampen

Gouden Erepenning

Cor Adema (CDA) kreeg de Gouden Erepenning van de gemeente Kampen. Sinds 1978 is hij - met enkele onderbrekingen - actief als raadslid. Daarmee was hij het langst zittende raadslid. Adema was in 2009 en 2010 wethouder.

Maatschappelijk is Adema zeer actief. Hij is bestuurslid van de Beiaardkring Kampen, Verenigde Gasthuizen en ambassadeur van het Nationaal Landschap IJsseldelta. In het verletten zette Adema zich in voor de restauratie van muurreclames en het aanlichten van monumenten. Ook is Adema een bekende stadsgids. Hij laat geen moment onbenut om Kampen te promoten en zorgde dat de stad werd opgenomen in boeken van Thea Beckman en Charlotte Dematons.

André Klumpje kreeg ook de Gouden Erepenning. Hij was 22 jaar raadslid van de ChristenUnie: eerst in IJsselmuiden, daarna in fusiegemeente Kampen. Klumpje wilde nog 4 jaar door, maar kreeg onvoldoende voorkeurstemmen. De IJsselmuidenaar was ook actief in de provinciale politiek.

Naast de politiek zette Klumpje zich in voor het buitengebied. Hij is ambassadeur van het Nationaal Landschap IJsseldelta en was 8 jaar lang dijkwacht bij het waterschap.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim van der Linde was twaalf jaar raadslid voor de SGP. De IJsselmuidenaar nam zitting in alle commissies. Ook was hij (plaatsvervangend) voorzitter van commissies.