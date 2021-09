Onderwijsminister akkoord met vertrek van Theologische Universiteit uit Kampen: laatste formele hobbel genomen

Theologi­sche Universi­teit Kampen wil verhuizen naar Utrecht, maar studenten komen in actie: ‘Straks kent niemand ons meer’

9 juli De kogel is door de kerk: de Theologische Universiteit in Kampen wil verhuizen naar Utrecht. Die stad krijgt de voorkeur boven Zwolle. Helemaal honderd procent zeker is het vertrek nog niet en als het aan een groepje studenten ligt gaat dat ook helemaal niet gebeuren. Zij zijn in actie gekomen tegen de verhuisplannen. ,,Wij zijn bang dat we binnen een jaar of tien verdwenen zijn.”