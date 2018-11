Onderzoek: Kunnen markten in Kampen op eigen benen staan?

Video Zielsgeluk­kig in eigen stripwin­kel in Kampen

25 november Als een kind zo blij is Jan Heinecke, als hij bladert door een van zijn favoriete strips. De Cyclus van Cyann, een reeks van zes dikke albums die bij de meeste mensen geen lampje doet branden. Mooie tekeningen, vertelt hij terwijl zijn vingers bewegen over een van de 120 pagina's. ,,En dan het verhaal. Zo goed uitgedacht. Alles klopt. Er is zelfs een encyclopedie bij waarin alles over de wereld die is geschapen, wordt uitgelegd.’’