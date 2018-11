Onderzoek naar borstkanker keert terug in Kampen

Reden voor de terugkeer is een veel lager opkomstpercentage. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar oud konden altijd terecht bij een trailer met onderzoeksapparatuur in Kampen of IJsselmuiden. Vorig jaar moesten de 7.500 vrouwen voor het eerst naar Zwolle. Een flink aantal deed dat niet tussen september en maart. Het opkomstpercentage voor ‘Kampen’ daalde van 80,7 naar 71,5 procent; ‘IJsselmuiden’ van 85,2 naar 78,5 procent.

Prioriteit

In een schriftelijke verklaring meldt Bevolkingsonderzoek Oost: ,,De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is het verlagen van borstkankersterfte door borstkanker in een vroegtijdig stadium op te sporen, voordat de vrouwen klachten hebben. Dit heeft absolute prioriteit.” Wethouder Van der Sluis en burgemeester Bort Koelewijn zijn blij met het besluit van Bevolkingsonderzoek Oost. ,,Het is knap dat deze organisatie niet de kont tegen de krib gooit, maar doet wat haar taak is", aldus burgemeester Bort Koelewijn.

Wethouder Van der Sluis verwacht dat de onderzoekstrailer terugkeert op de vertrouwde plekken: bij sporthallen De Reeve in Kampen en de Oosterholthoeve in IJsselmuiden. ,,Ik heb Bevolkingsonderzoek toegezegd te zorgen voor centraal gelegen locaties met voldoende parkeerruimte.”

Kampen betaalt niet voor de terugkeer van het onderzoek naar borstkanker.

Wennen

Een half jaar geleden wilde Bevolkingsonderzoek Oost nog van geen terugkeer weten. De organisatie vond dat de locatie in een vaste onderzoeksruimte in Zwolle comfortabeler was voor de vrouwen. De extra reistijd was een kwestie van wennen. Pas over twee jaar, als deze groep vrouwen voor een tweede keer aan de beurt is, zou een goed beeld ontstaan van de bereidheid om naar Zwolle te reizen.